Daklozen Berlijn in brand gestoken

Beide slachtoffers verkeren volgens politie in levensgevaar en liggen met zware brandwonden in een ziekenhuis. Het incident gebeurde zondagavond laat. Bezoekers van een nabijgelegen eetkraampje wisten de vlammen bij de twee slachtoffers te doven. De dader is ontkomen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik