’Plannen aanslag Rotterdam voldoende serieus’

Dat zegt woordvoerder Wim de Bruin van het landelijk parket van het OM. De mannen verbleven al enige tijd in een woning in Rotterdam-Zuid. De politie pakte ze op 17 juni op na informatie van de AIVD, omdat ze volgens het OM een gewapende aanslag wilden plegen in Parijs en op politiebureau Veranda in Rotterdam.

De twee communiceerden via chatberichten met andere personen. Een van de twee Marokkanen stuurde ook een foto van het politiebureau. Met wie de twee terreurverdachten contact hadden en of ze ook in verbinding stonden met een terroristische organisatie, wordt nog door het OM onderzocht. „Het onderzoek is nog in volle gang”, aldus De Bruin.

Bij de verdachten zijn geen wapens aangetroffen. De Bruin: „Er is in een vroeg stadium ingegrepen. Het voorkomen van een aanslag is belangrijker dan een strafzaak.”