Gevonden lichaam is van Koen

De weg naar het gebied is afgezet. Omstanders worden weggehouden. Inmiddels is er ook een begrafenisondernemer gearriveerd. De familie van de vermiste Koen is eveneens ter plaatse.

Route discobus

De vindplaats van het lichaam ligt op de route die de discobus aflegde waarin Koen en zijn vrienden zaten na een avondje stappen. Nadat zijn vrienden uitstapten omdat ze de camping hadden bereikt waar ze verbleven, bleef Koen om nog onduidelijke reden zitten. Hij zou volgens de chauffeur van het nachtelijke shuttlebusje bij de volgende halte zijn uitgestapt, zo’n drie kilometer verder.

Na een aanvullende verklaring van een getuige dat Koen - nadat hij op de ramen had gebonsd - eerder de bus had verlaten, tussen de twee haltes in, werd de zoektocht in precies dat stuk maandag voortgezet. Het is nabij de plek waar enkele dagen geleden ook een kapotte autospiegel werd gevonden, zo meldde De Telegraaf eerder vandaag. Of die vondst iets heeft te maken met de vondst van het lichaam, is nog niet duidelijk.

’Vreselijk’

Nederlanders die vakantie vieren aan het bij toeristen populaire meer leven erg mee met de familie. ,,Het is vreselijk”, zegt een Nederlandse wielrenner ter plaatse. ,,Het is een groot contrast, tussen de mensen die vakantie vieren en de ellende van de familie van deze jongen. Maar Nederlanders hebben zich wel als één grote familie opgesteld, er is volop meegezocht.”

Later meer

Bekijk ook: Reddingshonden op zoek naar vermiste Koen

Links: Koen. Ⓒ Familie