Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Koen

De plek aan het Gardameer waar momenteel met groot materieel wordt gezocht ligt niet ver van waar de 17-jarige vwo-scholier donderdagnacht verdween. De weg naar het gebied is inmiddels afgezet. Er is ook een speurhond aanwezig en er is een brancard gezien.

Mogelijk komt er zo een triest einde aan een dagenlange, zenuwslopende en massale zoektocht naar de jongen, die met zijn ouders op vakantie was aan het Gardameer en in de nacht van donderdag op vrijdag na een stapavondje verdween. Hij bleef, op de terugweg naar de camping, in de discobus zitten waar zijn vrienden wel uitstapten. Sindsdien ontbrak elk spoor van de jongen uit Soest.

Later meer.

Bekijk ook: Reddingshonden op zoek naar vermiste Koen

Links: Koen. Ⓒ Familie