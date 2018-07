Slachtoffer zedenmisdrijf Rotterdam weer aanspreekbaar

Ⓒ Media TV

ROTTERDAM - Een politieteam van twintig rechercheurs is volop bezig met de zaak rond de jonge vrouw die zaterdag in Rotterdam zwaargewond raakte bij een zedenmisdrijf. Ze was tot nu toe niet aanspreekbaar. ,,We hopen in de loop van maandagmiddag in het ziekenhuis met haar te kunnen praten en verwachten daarna gerichter te kunnen zoeken'', zei een politiewoordvoerster.