Rotterdamse overlijdt na aanval klant om ’dure’ pizza

De man kwam binnen met twee kinderen, die even naar het toilet gingen. Hij rekende zijn afhaalpizza af maar bedacht zich: hij wilde toch in de pizzeria eten. Hierop gaf Maria aan dat er dan een toeslag van één of twee euro betaald moest worden. De man werd zo boos dat hij haar bij de keel greep.

„Hij drukte haar in de hoek, tegen de muur”, vertelt de schoonzoon van de vrouw aan AD. „Hij kneep haar keel dicht en riep ’ik kom je vermoorden’ en ’ik ga de zaak in brand steken’. En dat allemaal voor de ogen van zijn kinderen.” De kok, die in de keuken stond, kreeg door dat er iets gaande was in de pizzeria en trok de man van Maria af.

„Hij heeft haar letterlijk dood laten schrikken”, vertelt de zoon van de vrouw. Maria, die hartpatiënte is, werd nagekeken in de huisartsenpost en naar huis gestuurd. Maar diezelfde avond moest er toch een ambulance gebeld worden. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat er een bloedprop in haar hersenen en een bij haar hart zat.

De behandelingen sloegen niet aan en Maria overleed drie dagen later. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de aanval en het overlijden van Maria. De man is aangehouden.