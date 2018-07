Verdachte steekpartij Lübeck blijft zwijgen

De man stak vrijdag wild om zich heen in de drukke bus en probeerde ook zijn rugzak in brand te steken. Twee Nederlanders raakten gewond. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis. De man van 21 is de enige die nog niet uit het ziekenhuis is ontslagen.

