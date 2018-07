Italiaanse politie: gevonden lichaam is van Koen

Het lichaam van de 17-jarige jongen uit Soest werd maandagochtend gevonden na een dagenlange zoektocht. Hij stapte in de nacht van donderdag op vrijdag een halte later dan zijn vrienden uit een discobus en werd daarna niet meer gezien.

In de berm zijn sporen te zien die erop duiden dat Koen daar heeft gelopen. Het lijkt erop dat hij in de gladde berm - het had geregend - is uitgegleden en in een diepe greppel is gevallen. De weg loopt op die plek een paar meter stijl naar beneden. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat Koen bijvoorbeeld is aangereden.