Mabel: We moeten het stigma op aids doorbreken

De prinses loopt mee met de mars, die het einde vormt van de Towards ZERO Together AIDS-walk die aidsactivisten vorige week in Brussel begonnen en die maandag eindigt in Amsterdam. ,,Ik loop met jullie mee, want er is nog geen einde aan aids maar dat kan wel'', aldus Mabel. ,,De politieke wil is er nog niet, maar we kunnen gezamenlijk zorgen voor politieke wil.''

Ze zei verder dat hoewel er de laatste dertig jaar veel is gedaan om de ziekte te bestrijden, ,,we slechts halverwege zijn''. Volgens de prinses is het nu tijd om te versnellen. ,,Anders verliezen we de missie om aids voor 2030 uit de weg te ruimen.''

De activisten vragen met hun mars aandacht voor zaken die de bestrijding van aids wereldwijd in de weg staan, zoals barrières bij de toegang tot hiv-medicijnen, politieke onwil, gebrek aan geld en discriminatie en stigmatisering van mensen die leven met hiv.

AIDS2018 vindt voor de 22ste keer plaats. Het is het grootste congres ter wereld op het gebied van gezondheid. Wetenschappers, beleidsmakers, activisten en politici komen bijeen om te praten over oplossingen om de wereldwijde aidsepidemie in te dammen. Onder hen zijn ook de Britse prins Harry, oud-president van de Verenigde Staten Bill Clinton en songfestivalwinnares Conchita Wurst.