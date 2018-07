Politie: ’Koen kwam niet meer uit zes meter diepe greppel’

Dat meldt politiechef Francesco Milardi ter plaatse aan De Telegraaf. Koen wilde volgens hem teruglopen naar Eurocamping Pacengo waar hij verbleef, nadat hij te laat uit de bus was gestapt die zijn vrienden na een avondje stappen bij aankomst wel verlieten. Hij besloot kort daarop, toen hij alsnog was uitgestapt, uit veiligheidsoverwegingen niet over de slecht verlichte weg, waar voetgangers vlak langs voorbijrazend verkeer lopen, terug te gaan.

,,Hij is over de vangrail gekropen om daarachter zijn weg te vervolgen”, zei Milardi. Daarbij is de Soestenaar volgens de politiechef, omdat het had geregend en spekglad was, zo’n zes meter naar beneden gevallen. Bij de val brak de jongen zijn enkel. Hij is later mogelijk buiten bewustzijn geraakt, maar dat is niet zeker.

’Voor leven gevochten’

Koen heeft volgens Milardi verwoede pogingen ondernomen om uit de greppel te komen, maar omdat die zo steil is, en vanwege zijn gebroken enkel, slaagde hij daar niet in. Gebroken takken wijzen erop dat hij de laatste twee meters van zijn leven lopend heeft afgelegd, aldus de Italiaanse politiechef. Hij zou ‘voor zijn leven hebben gevochten’.

Agenten waren al meerdere keren op de plek geweest, maar zijn lichaam kwam niet eerder bovendrijven. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Koen is aangereden. Opsporingsrechercheurs blijken het stoffelijk overschot van de Nederlander maandagochtend vroeg, zo rond 8 uur, al te hebben gevonden.

De plek waar zijn lichaam werd gevonden ligt nabij pretpark Gardaland.