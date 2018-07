Eis vier jaar na schietpartijen Roosendaal

Tegen Jaouads broer Hicham is dezelfde straf geëist, omdat hij met zijn broer samenwerkte. Bovendien sloeg en schopte Hicham Younes, nadat die naar het politiebureau was gereden. Younes is overigens niet alleen slachtoffer. Hij wordt er weer van verdacht dat hij het huis van Hicham beschoot in februari, net nadat die was vrijgelaten uit voorarrest.

Burgemeester Jacques Niederer sloot daarop de woning. De rechter maakte dat echter twee weken later ongedaan. Volgens Niederer was er sprake van een langer lopend conflict in de drugswereld. De betrokkenen hebben dat altijd ontkend. Agenten meldden echter dat Hicham tijdens de knokpartij bij het politiebureau riep: ,,Younes is een ripper, een vuile ripper.’’ Younes zou 30 kilo hasj hebben gestolen van een familielid van Hicham, verklaarde Hicham bij de politie.

Eén van de advocaten van de broers deed dat verhaal af als een verzinsel. Hij stelde dat Younes de familie zo had bedreigd dat Jaouad was doorgedraaid. Die zou vrijuit moeten gaan, omdat hij schoot door psychische overmacht.

De zaak tegen Younes begon maandagmiddag met een procedurele zitting. Hij werd pas in april in Antwerpen opgepakt, nadat hij een tijdlang voortvluchtig was geweest. Hij wordt verdacht van poging moord. Hij zou in mei in een cel tegen een andere gedetineerde hebben verteld dat hij heeft geschoten. Volgens zijn advocaat ontkent hij echter schuldig te zijn. Hij vroeg om schorsing van het voorarrest. De rechtbank hield hem echter in de cel.

De uitspraak tegen de twee broers is 6 augustus.