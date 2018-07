Tweede dode door schietpartij Toronto

De schutter opende zondagavond het vuur op mensen in de levendige wijk Greektown. De vermoedelijke dader is een 29-jarige man, die na een vuurgevecht met de politie overleed. Het is onduidelijk of hij door kogels van de politie is gedood of dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Ook zijn motief is niet bekend.

Een vrouw kwam door de schietpartij op dezelfde avond om het leven. De identiteit van het tweede slachtoffer, dat in het ziekenhuis overleed, is niet bekendgemaakt. De politie gaf vlak na het incident wel aan dat van de dertien gewonden een jong meisje er slecht aan toe is.