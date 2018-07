Extra water voor bezoekers Roze Maandag

Roze Maandag is traditioneel de drukste dag van de jaarlijkse Tilburgse kermis. Ⓒ ANP

TILBURG - Voor bezoekers van Roze Maandag in Tilburg is vanwege de warmte extra verkoeling geregeld. De gemeente heeft gezorgd voor extra waterpunten in de stad en volgens een woordvoerder zorgt de horeca ook voor extra kranen en glaasjes water op het terras. Ook zijn er cafés met badjes voor de deur.