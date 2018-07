’Hond opent vrachtluik van passagierstoestel’

Niet de hond uit het verhaal. Ⓒ AFP

MOSKOU - Een hond heeft tijdens een vlucht van Sint-Petersburg naar Moskou het vrachtluik geopend. Daardoor was het passagierstoestel genoodzaakt een noodlanding te maken. De hond was uit zijn kooi ontsnapt in de bagageruimte en had op een of andere manier het luik geopend van de Boeing 737, bericht het Russische persbureau Interfax op basis van een medewerker van de luchthaven van Moskou.