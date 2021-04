Schade en overlast door winterstorm op koude paasdag

De veerboothavens in Holwerd en op Schiermonnikoog liepen onder water, waardoor mensen en auto's met moeite de boot of de kade konden bereiken. Op Schiermonnikoog moesten bussen en auto's zelfs door het water rijden om bij de boot naar Lauwersoog te komen, schrijft de Leeuwarder Courant. De dienstregeling tussen Harlingen en Terschelling en Vlieland werd aangepast vanwege de wind.

Op het strand tussen Castricum en Wijk aan Zee in Noord-Holland zijn veel strandhuisjes kapot gewaaid. NH Nieuws en het Noordhollands Dagblad schrijven dat veel eigenaren van de huisjes voorzorgsmaatregelen hadden genomen, maar dat er toch veel schade is. Het KNMI had code geel afgekondigd vanwege windvlagen tot 120 kilometer per uur.

De voetbalwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Roda JC en Almere City werd gestaakt vanwege de hevige sneeuwval in Kerkrade.

Volgens Weer.nl blijft het ook dinsdag nog guur weer met af en toe sneeuw en sterke windstoten, hoewel de wind waarschijnlijk zwakker gaat waaien.

Code geel

Het KNMI heeft voor maandagavond voor het hele land code geel uitgeroepen. Vanaf het einde van middag is er in het noorden en westen vooral tijdens buien kans op zware windstoten. De wind neemt komende nacht weer wat af.

Kans op gladheid

Maandagavond neemt de kans op lokale gladheid toe door hagel- en sneeuwbuien vanuit het noorden. Ook moet er rekening worden gehouden met onweer.

Naast de winterse buien waait het ook stevig. Het is die wind die koude lucht vanuit de poolstreek aanvoert. In het Waddengebied is de wind af en toe stormachtig, windkracht 8, en in het hele land kunnen forse windstoten voorkomen.

Overigens is sneeuw in april, volgens het weerbureau, niet heel uitzonderlijk. Op 26 april 2016, lag in Overijssel en Drenthe lokaal een sneeuwlaag van 3 centimeter. Vroege kampeerders stonden destijds in de sneeuw op de camping.