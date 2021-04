Storm en sneeuw in het Noorden van Nederland

Dat meldt een inwoner van Sappemeer. In het Waddengebied en de rest van de noordelijke provincies is het maandagochtend licht gaan sneeuwen, meldt Weer.nl. Daarmee heeft Nederland voor het eerst sinds jaren een witte Pasen. De laatste keer was in 2013. In de loop van de dag volgt ook de rest van het land.

Maandagmiddag blijft het buiig en wordt het niet warmer dan 5-6 graden. Hiermee beleven we een van de koudste tweede paasdagen sinds het begin van de metingen, meldt Weeronline. Normaal is het begin april 11-14 graden. Een dikke winterjas is aan te raden en ook een muts en handschoenen zijn ook geen overbodige luxe. De gevoelstemperatuur ligt tussen -1 en -4 graden.

Kans op gladheid

Tijdens stevige buien kan het maandag overdag tijdelijk wit worden door hagel en kan het lokaal glad kan worden. Ook moet er rekening worden gehouden met onweer.

Naast de winterse buien waait het ook stevig. Het is die wind die koude lucht vanuit de poolstreek aanvoert. In het Waddengebied is de wind af en toe stormachtig, windkracht 8, en in het hele land kunnen forse windstoten voorkomen.

Overigens is sneeuw in april, volgens het weerbureau, niet heel uitzonderlijk. Op 26 april 2016, lag in Overijssel en Drenthe lokaal een sneeuwlaag van 3 centimeter. Vroege kampeerders stonden destijds in de sneeuw op de camping.

Ⓒ Jos Schuurman

Veerdienst Vlieland aangepast

Ⓒ ANP/HH

Rederij Doeksen heeft de dienstregeling van en naar Vlieland vanwege de verwachte harde wind aangepast. Alle afvaarten van de sneldienst van- en naar Vlieland vervallen maandag. Ook de afvaarten van de ms. Willem Barentsz zijn geschrapt.

De rederij zet wel de ms. Vlieland in voor een extra reis, zodat alle passagiers ruim voor de avondklok in Harlingen kunnen aankomen.

Vanwege de weersomstandigheden vervallen maandag ook de dienst van Terschelling naar Harlingen om 17.30 uur en die van Harlingen naar Terschelling om 19.45 uur.