Doden en gewonden door bosbranden Griekenland

Het ministerie van Gezondheid heeft drie doden bevestigd, maar ooggetuigen vertelden aan persbureau Reuters dat zij in het kustplaatsje Mati, ten noordoosten van Athene, zeker vier verkoolde lichamen op straat, in een auto en op een motorfiets, te hebben gezien. Het populaire toeristenplaatsje is door de brand grotendeels verwoest.

Ook in de buurt van de toeristenplaats Kineta, zo'n 40 kilometer ten westen van hoofdstad Athene, woedt een grote natuurbrand. Door de sterke wind hangen er ook rookwolken boven de Griekse hoofdstad. Foto's tonen de beroemde oude tempel het Parthenon met een donkere, goudgele lucht op de achtergrond.

Premier Alexis Tsipras heeft vanwege de branden zijn bezoek aan Bosnië afgebroken. Ook is de noodtoestand uitgeroepen in de regio.

De chef van de burgerbescherming spreekt van het ,,slechtste scenario''. Door de rook is onder meer een snelweg tussen Athene en Korinthe, een van de drukste in het gebied, afgesloten. Het treinverkeer raakte ontregeld. Volgens een lokale burgemeester zijn in zijn gemeente zeker honderd huizen in vlammen opgegaan en nog veel meer auto's.

Natuurbranden zijn in Griekenland niet uitzonderlijk. Een relatief droge winter heeft echter voor extra brandgevaar gezorgd. In 2007 teisterden vuurzeeën het zuiden van het land, met tientallen doden tot gevolg. Premier Alexis Tsipras zei tijdens zijn bezoek aan Bosnië dat de Griekse autoriteiten er alles aan zullen doen de situatie onder controle te krijgen. De omvang en het aantal brandhaarden in de regio Attica baren hem zorgen. Maandagmiddag zijn legereenheden ingezet om te helpen.