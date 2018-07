Meer dan 50 doden door branden Griekenland

In de havenstad Rafina vonden reddingswerkers 26 verkoolde lichamen in een taverne.

Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog verder op. Volgens Griekse media worden in dorpen ten oosten van Athene nog steeds verkoolde lichamen gevonden. Verslaggevers van televisiezender Skai vertelden in een huis de lichamen van twee vrouwen en kinderen te hebben gevonden. „De vrouwen hadden de kinderen in vertwijfeling omarmd om ze voor de vlammen te beschermen”, zei een van hen.

Donkere luchten boven Athene. Ⓒ AFP

Ooggetuigen vertelden aan persbureau Reuters dat zij in het kustplaatsje Mati, ten noordoosten van Athene, verkoolde lichamen hadden gevonden van mensen die tevergeefs hadden geprobeerd voor het vuur te vluchten. Het populaire toeristenplaatsje is grotendeels verwoest. Het vuur drong ook het centrum van de naburige havenstad Rafina binnen. Honderden mensen werden met boten in veiligheid gebracht.

"Mensen met boten in veiligheid gebracht"

Ook in de buurt van Kineta, zo’n 40 kilometer ten westen van hoofdstad Athene, woedt een grote natuurbrand. Door de sterke wind hangen er ook rookwolken boven de Griekse hoofdstad. Foto’s tonen de beroemde Acropolis met een donkere, goudgele lucht op de achtergrond.

De kust ten oosten en westen van Athene is een populair vakantiegebied. Of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn is niet bekend.

Noodtoestand

Premier Alexis Tsipras heeft wegens de branden zijn bezoek aan Bosnië afgebroken. In de provincie Attica is de noodtoestand uitgeroepen en Griekenland heeft hulp gevraagd aan de Europese Unie. „We hebben te maken met iets compleet asymmetrisch”, zei Tsipras.

Natuurbranden zijn in Griekenland niet uitzonderlijk. Een relatief droge winter heeft echter voor extra brandgevaar gezorgd. Tsipras sluit niet uit dat de branden zijn aangestoken.