Vrouw (47) steekt vriend neer omdat hij haar appt in plaats van belt op verjaardag

Nadat ze ’dank je wel’ teruggestuurd had, stormde ze naar zijn huis toe en eiste een verklaring. Daarna stak ze hem neer terwijl hij de politie belde voor hulp. Kearns bleef toekijken hoe Pearce zwaargewond ter aarde stortte en bijna dood bloedde, aldus de Daily Mail.

Pearce werd met het spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij meteen geopereerd werd. Een jaar na de aanval heeft hij nog steeds moeite met het bewegen van zijn rechterhand. In zijn wijs- en middelvinger en een deel van zijn duim heeft hij geen gevoel.

Hij moet mogelijk nog een operatie ondergaan. „Toen ik op de vloer lag en ik zoveel bloed verloor en met de minuut zwakker werd dacht ik echt dat ik dood zou gaan. Als de politie en de ambulanceverplegers niet zo adequaat gereageerd hadden, was ik er niet meer geweest. Ik zal ze altijd dankbaar blijven”, zo liet het slachtoffer in een verklaring weten.

Het stel was zo’n twee jaar bij elkaar en had al meerdere keren fikse ruzies gehad, waarbij Kearns Pearce te lijf was gegaan en zijn bezittingen vernield had. „Hoe kon ze zo ongevoelig zijn door me gewoon voorbij te lopen toen ik bloedend op de grond lag?”

Kearns is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Ze vertelde de politie dat ze naar haar vriend toe was gegaan omdat ze dacht dat hij vreemdging en ze een kijkje wilde nemen in zijn telefoon. De vrouw heeft haar verontschuldigingen aangeboden en zei dat de steekpartij een ongeluk was.