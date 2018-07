Laatste schone zwanen olielek uitgezet

Drie weken geleden botste een tanker in de 3e Petroleumhaven in de Rotterdamse haven tegen de kade en liep ruim 200 ton stookolie het water in. Een kleine vijfhonderd besmeurde zwanen konden herstellen in een tijdelijke opvanglocatie bij de Maeslantkering in Hoek van Holland en kregen een grondige schoonmaakbeurt. Een grote groep vrijwilligers hielp Rijkswaterstaat daarbij.

Het Havenbedrijf heeft inmiddels alle olie uit het water gehaald. Het schoonmaken van de kades en oevers duurt nog enkele maanden. De olie daar is verhard en vormt een minder groot gevaar voor de watervogels.