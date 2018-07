Politie redt vier honden uit hete aanhanger

Ⓒ Politieteam Oosterscheldebekken

RENESSE - De politie in Renesse (Zeeland) heeft vier honden bevrijd uit een snikhete aanhanger. Het was zo warm in de aanhanger geworden dat de honden bijna niet meer reageerden, schrijft de politie op Facebook. De dieren zaten in een zogenoemde thermoaanhanger, maar de airco stond niet aan.