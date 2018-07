’Voorzichtigheid heeft Koen het leven gekost’

Dat laat een woordvoerder van de familie weten. De politie in Italië bevestigt dat er videobeelden zijn die laten zien dat Koen door een ongeluk om het leven is gekomen.

„Namens de familie willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het onderzoek, door erover te berichten, door als vrijwilliger mee te zoeken, door met de honden deze kant op te komen. Maar in de eerste plaats ook aan alle mensen van de carbenierie (Italiaanse marechaussee), duikteams, brandweer, medewerkers van de ambassade, buitenlandse zaken en aan allen die morele support aan ons hebben gegeven”, laat een geëmotioneerde woordvoerder weten.

„De uitkomst is niet hoe we deze gehoopt hadden. We zullen het ermee moeten doen. Dit worden barre tijden voor de ouders, broer, familie en vrienden. Zij hebben aangegeven er prijs op te stellen om dit verdriet in stilte te verwerken.”