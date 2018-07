Enorme steen valt uit Klaagmuur en mist oude vrouw op een haar

Een archeoloog die maandag de plek bezocht, waarschuwt dat de hele muur nu een ’gevarenzone’ is. Hij zag barsten in verschillende stenen, die ’elk moment op de hoofden van mensen kunnen vallen’. Een team van specialisten onderzoekt momenteel het eeuwenoude bouwwerk.

De steen viel op een plek waar vrouwen en mannen gezamenlijk mogen bidden. Daar is het doorgaans minder druk. Het incident gebeurde een dag na Tisha b’Av, waarop Joden de verwoesting van de twee tempels herdenken.

Trap kapot

De Klaagmuur is het restant van de tweede Joodse tempel, die in de eerste eeuw na Christus door de Romeinen werd verwoest. Vanwege de herdenking bezochten tienduizenden mensen afgelopen weekeinde de voor Joden belangrijkste plek ter wereld.

„Ik heb niets gehoord en niets gevoeld, tot die steen vlak naast me landde”, vertelde de geschrokken vrouw - rechts in beeld op de video - na het incident. „Er was een groot gat in de grond, ook de traptreden waren kapot. Ik snapte niet waar die steen vandaan kwam.”

Rabbijn geschrokken

De rabbijn van de Klaagmuur ziet het als een teken dat de steen een dag na Tisha b’Av naar beneden kwam. Hij meent dat Joden bij zichzelf te rade moeten gaan. „Dit is een ongewoon en zeldzaam incident dat decennialang niet is voorgevallen”, aldus Shmuel Rabinovitsj.

„Het feit dat het gebeurde een dag nadat wij de verwoesting van de tempels herdachten, werpt vragen en twijfels op die de menselijk ziel niet kunnen bevatten.”

Oorzaak onbekend

Onduidelijk is nog waardoor de steen plots naar beneden kwam. Uit een onderzoek van een paar jaar geleden kwam naar voren dat een deel van de stenen onderhevig is aan zware erosie.