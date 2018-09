’Vakantievlucht naar regio’

Ⓒ Dijkstra b.v.

De overheid is al jaren bezig de kleine luchtvaart de nek om te draaien. Lelystad Airport moet onze nationale luchthaven Schiphol zogenaamd ontlasten en maakt aanvliegroutes precies over vliegveld Teuge waar veel bedrijven zijn neergestreken die hierdoor reeds van Lelystad zijn verdreven. Wat een kortzichtige planning is dit! REAGEER