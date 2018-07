Trump dreigt oud-topmannen CIA en FBI met afpakken status

John Brennan was CIA-directeur toen Barack Obama nog president was. Hij heeft recentelijk flinke kritiek op Donald Trump geuit, toen die bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin ontkende dat Rusland zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. „Niets minder dan verraderlijk”, noemde Brennan dat. En: ’Hij zit helemaal in de zak van Poetin’.

„De president beschuldigen van verraderlijk gedrag, als je het hoogste niveau van machtigingen hebt, en als je de diepste, meest belangrijke geheimen van het land in je handen hebt, daar is de president erg verontrust over”, vertelde Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders.

Comey en Rice

Ook James Comey, de oud-directeur van de FBI die door Trump werd ontslagen, hoort bij de groep van zes, net als oud-inlichtingenbazen James Clapper, Michael Hayden en Andrew McCabe en Susan Rice, voormalig adviseur van het Witte Huis.

Comey (rechts) werd door Trump ontslagen. Ⓒ Reuters

Of de oud-inlichtingendirecteuren daadwerkelijk worden gestraft, is niet zeker. Het Witte Huis ’onderzoekt die optie’, aldus Sanders. Op de vraag van een journalist of Trump de voormalige inlichtingenbazen met de eventuele sancties straft voor de kritiek, zei Sanders: „Nee, ik denk dat je je eigen verhaal nu aan het creëren bent.”