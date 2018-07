Netanyahu wil Iraanse troepen weg uit Syrië

Daar geldt al jaren een staakt-het-vuren geldt. Een hoge Russische delegatie deed dat aanbod.

Netanyahu gaf zijn gesprekspartners Sergej Lavrov en Valeri Gerasimov, respectievelijk minister van Buitenlandse Zaken en chef van de generale staf, echter te verstaan dat Jeruzalem wil dat de Iraanse strijdkrachten en hun bondgenoten op termijn helemaal verdwijnen uit Syrië. Hij eiste bovendien dat Iran alle langeafstandsraketten en zijn luchtafweer weghaalt uit het buurland.

Netanyahu had voor het overleg al benadrukt dat de afspraak tussen Israël en Syrië voor troepenscheiding in de grensstreek gerespecteerd dient te worden. Dat akkoord is sinds 1974 van kracht maar kwam in gevaar na het uitbreken van de burgeroorlog zeven jaar geleden. Israël verzet zich heftig tegen versterking van de militaire machtspositie van Iran in Syrië.