Code rood: blauwalg

Zwemmers kunnen behoorlijk ziek worden en last krijgen van huid en ogen als ze ermee in contact komen. Zo begon deze hete zomerweek in de Flevopolder met waarschuwingen op vijf stranden voor de nare alg. ,,Het ging een hele tijd goed, maar nu blijkt bij metingen dat er blauwalg is’’, vertelt woordvoerder Jolanda Scholten van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Inmiddels is het Nationaal hitteplan actief – wees extra waakzaam op kwetsbare mensen, zoals ouderen – en wordt op vele fronten de strijd tegen uitdroging aangegaan. Vakbond FNV roept bouwvakkers op om vaker rustpauzes te nemen tijdens de hittedagen en vooral heel veel water te drinken.

En bij hoge uitzondering mogen toeschouwers bij de wedstrijd Ajax - Sturm Graz morgen in de Johan Cruijff ArenA plastic flesjes water mee naar binnen nemen. In het stadion blijven de deuren en hoeken openstaan.

Regen blijft uit, waardoor we volgens Weerplaza vandaag het droogterecord van 1976 voorbij kunnen streven.