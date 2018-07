Annuleringskosten op de korrel

Dat blijkt uit een tussenuitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland in Amersfoort. Namens TUI wil een incassobureau de passagier dwingen alsnog het volle pond te betalen, nadat die een geboekte vliegreis wilde verplaatsen naar een latere datum. De rechter vindt dit ’een oneerlijk annuleringbeding’ volgens het Europese consumentenrecht.

TUI krijgt nog de kans om zijn gelijk te halen, maar moet dat voor 1 augustus juridisch onderbouwen, waarna de advocaat van de tegenpartij daarop kan reageren. De Nederlandse reisorganisatie wil er niet op vooruitlopen. „Deze zaak is onder de rechter. Daarom doen we nu geen inhoudelijke mededelingen”, aldus gisteravond TUI-woordvoerster Petra Kok.

Juristen houden rekening met een aardverschuiving in de luchtvaart als de kantonrechter de vordering van TUI vernietigt, omdat ze ’onredelijk bezwarend’ zou zijn. Ook het Europese Hof van Justitie kan hier naar verwachting een besluit over nemen.

„Dat betekent dat vliegmaatschappijen niet zomaar meer kunnen opleggen dat reizigers altijd gebonden zijn aan 100 procent annuleringskosten bij de voordeligste tickets die ruim van tevoren worden gereserveerd”, aldus een reisadvocaat die gezien de zeer gevoelige materie niet met naam in de krant wil.

In het voorlopige vonnis zegt de rechter vrij vertaald: „TUI dient aannemelijk te maken dat de gemaakte kosten en gederfde winst het innen van de volledige reissom rechtvaardigen. De annuleringsvoorwaarden en de manier waarop die naar de reiziger zijn gecommuniceerd, zijn hierin ook bepalend. De wet schrijft voor dat die redelijk moeten zijn.”

De rechtbank wil weten wat de daadwerkelijke schade van TUI is, als een ticket door de consument lang voor vertrek van de vlucht wordt geannuleerd. „De vraag is ook waarom er geen opbouw is in annuleringskosten naarmate de vliegdatum nadert.” Met pakketreizen van ANVR-touroperators gebeurt dat wel.