Zonder koffie toch naar wc

Het idee komt van raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos / Hart voor Den Haag, die - eerlijk is eerlijk - daarvoor inspiratie opdeed in Rotterdam.

Hij denkt dat door de horecaondernemers een kleine vergoeding te betalen - hooguit een paar honderd euro per jaar - ze best genegen zijn om hun wc-deuren te openen voor iedereen.

Sticker

De aangesloten horecagelegenheden zijn dan te herkennen aan de ’Free Toilet’-sticker op het raam en ze zullen worden opgenomen in de HogeNood-app, waar mensen op hun smartphone de route naar het dichtstbijzijnde toilet kunnen vinden.

„In Rotterdam werkt dat goed, daar loopt nu een proef. Ik denk dat in Den Haag horecazaken ook best mee willen doen. Ook zonder koffie moet je een plasje kunnen doen. Daarbij moeten de ondernemers niet opdraaien voor de kosten.”

Sluijs wijst naar de Maag Lever Darm Stichting waar ook de wens leeft om het aantal openbare toiletten fors te vergroten: „Er zijn twee miljoen buik- en 1,5 miljoen blaaspatiënten in Nederland: buikpatiënten moeten vaker en dringender naar het toilet.”

Daarnaast wijst hij ook op de stijging van het aantal toeristen en bezoekers naar Den Haag. „De kalender raakt steeds voller met mooie evenementen en festivals. Dat vraagt ook wat van onze stad”, aldus Sluijs.

Prullenbak

„Ik zal ook aandringen op meer openbare toiletten. Maar iedereen weet dat de ruimte schaars is en dat bijvoorbeeld al het plaatsen van een prullenbak tegenwoordig geen makkelijke opgave is.”

„In het coalitieakkoord staat vanaf 2019 structureel 1,5 ton per jaar gereserveerd voor openbare toiletten. Ik ga vragen of onderzocht kan worden of uit dat budget een kleine vergoeding voor het schoonmaken en onderhouden van de toiletten van de aangesloten horecaondernemers mogelijk is. Daar moeten we niet te zeikerig over doen”, lacht hij.