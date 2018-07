Weer meer asielzoekers uit Turkije

Het aantal asielzoekers en nareizigers uit Turkije is tussen het eerste en tweede kwartaal van 2018 gestegen van 185 naar 330, blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Turken vormen na Syriërs en Eritreeërs de derde groep. „Ook in andere EU-landen is zo’n toename te zien”, zegt CBS-woordvoerder Tanja Traag.

Sinds juli 2016 hebben ongeveer 30 duizend Turken asiel aangevraagd in landen van de Europese Unie. De meesten deden dat in Duitsland, Griekenland en Frankrijk, en bijna 1200 klopten voor asiel aan in Nederland. Voor 2016 was dat aantal verwaarloosbaar. Voor de EU als geheel lag de piek in de aanvragen in het najaar van 2017.

In totaal kwamen er in het tweede kwartaal van dit jaar 6315 asielzoekers en nareizigers (door gezinshereniging) naar Nederland.