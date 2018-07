Autokraker pikt paspoort, maar laat kapitaal liggen

De dief, kennelijk in grote haast of niet heel ervaren, haalde wel een rijbewijs en een paspoort uit de wagen, maar zag een iPhone nieuw in de doos, vier dure merkzonnebrillen, een fotocamera, een filmcamera, een laptop, 150 cd’s en als klap op de vuurpijl 10.000 Engelse ponden over het hoofd. En dat, zo bekende de rechtmatige eigenaar, terwijl die spullen in het zicht lagen.

De gefortuneerde Britse eigenaar erkende dat het niet zo slim was die spullen in de auto te laten liggen, maar kwam desondanks met een grote glimlach aangifte doen van de autokraak. Zijn id-documenten staan gesignaleerd en zijn dus onbruikbaar geworden.