LAKS: 18.500 klachten op eerste dag eindexamens

De meeste klachten gingen over het vwo-examen van wiskunde A. „Dat examen was volgens de leerlingen heel lastig”, aldus de woordvoerder. „In de klachten is bijna elke vraag voorbijgekomen.” Volgens de scholieren was in veel gevallen niet duidelijk wat er van hen werd verwacht en waren de vragen in het algemeen onduidelijk.

Verder valt volgens het LAKS op dat leerlingen de examens niet vinden aansluiten op wat ze in de lessen hebben geleerd. „Ze zeggen dat ze sommige onderdelen niet hebben behandeld op school, bijvoorbeeld vanwege lesuitval.” Veel scholieren waren daar van tevoren al bang voor: bij het LAKS kwamen de afgelopen periode signalen binnen dat middelbare scholieren het gevoel hadden niet voldoende te zijn voorbereid op de examens.

De opvallendste klacht kwam donderdag van een leerling die moeite had met het vwo-examen Duits. „Hij had zo veel last van de knorrende buik van de toezichthoudende docent dat hij er zelf honger van kreeg”, zegt de woordvoerder van het LAKS.

Toetsrooster

Behalve wiskunde en Duits op het vwo stonden donderdag de havo-examens filosofie en scheikunde op het programma. Vmbo-leerlingen (kader, gemengde leerweg en theoretische leerweg) deden examen in Engels. Voor het vmbo (basis) stond het examen natuur- en scheikunde 1 op de rol.

De exameneisen zijn dit jaar voor het eerst weer hetzelfde als voor de coronacrisis. De afgelopen twee jaar hadden eindexamenkandidaten nog recht op een extra herkansing en mochten ze hun examens spreiden. Ook konden de leerlingen een eindexamencijfer van een vak wegstrepen als ze daardoor zouden zakken, met uitzondering van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.