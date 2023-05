LAKS meldt nieuw recordaantal examenklachten

Volgens een woordvoerder voelen veel kandidaten zich onvoorbereid en kampen ze met achterstanden. Dat zou onder meer de nasleep zijn van de coronapandemie, toen leerlingen niet naar school konden. Ook het lerarentekort speelt een rol. Dat zorgt ervoor dat achterstanden niet altijd kunnen worden ingelopen.

Volgens de woordvoerder werd deze vrijdag vooral geklaagd over de examens aardrijkskunde voor de havo en Frans voor het vwo. Bijzondere klachten gingen onder meer over afleiding door een langsrijdende ijscoman en kleuters die lawaai maakten in de gymzaal naast de examenzaal.

Dinsdag is de laatste dag van het eerste tijdvak van de eindexamens. Dan staan er nog vakken op de agenda als Fries, Russisch en Arabisch.

In juni is het tweede tijdvak. Dat is bedoeld voor herexamens en inhaalexamens.