Kabinet trekt 18 miljoen uit om 9 winkelstraten op te knappen

Het geld is bedoeld om de binnenstad levendig te houden, nu de fysieke winkel door online shoppen steeds meer onder druk komen te staan. „Mkb-ondernemers met een fysieke winkel zijn en blijven aantrekkelijk, omdat voldoende consumenten producten eerst écht willen zien, proberen, voelen of proeven”, zegt minister Adriaansens (Economische Zaken). „De aantrekkelijkheid daarvan neemt toe als er sprake is van een compacte dorpskern of binnenstad met voldoende groen, horeca en een goede, opgeknapte omgeving qua bereikbaarheid, straten en panden.”

In totaal heeft de minister een pot van 100 miljoen euro beschikbaar voor een impuls van de winkelgebieden. In een eerste ronde is er al 22 miljoen euro vergeven, nu wordt er 18 miljoen verdeeld. Dat gaat naar winkelgebieden in Heerenveen, Nordeast-Fryslân, Beekdaelen, Tilburg, Uithoorn, Oldenzaal, Dordrecht, Nissewaard en Rijswijk.

Tussen juni en september kunnen gemeenten zich aanmelden voor de volgende ronde van de regeling.