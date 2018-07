Politie schiet hond dood in Amsterdam-West

„Een agent heeft toen drie keer geschoten op het beest”, zegt een omstander tegen AT5.

De agenten kwamen rond half negen af op een melding over twee ruziënde mannen op de Charlotte de Bourbonstraat. Beide mannen hadden een hond bij zich en een van de honden had de andere hond aangevallen. De eigenaar van de agressieve hond besloot weg te rennen toen hij in gesprek moest met de politie.

Na een achtervolging wist de politie de man aan te houden. De hond viel hierop de agenten aan. De man is meegenomen naar het bureau.

De straat is nog afgezet voor onderzoek.