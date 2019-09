’Onverantwoord gedrag hard aanpakken’

Nelly Vollebregt is voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers en zelf na ongeval in een rolstoel beland. Ⓒ Rias Immink

Naast het brengen van dagelijks nieuws maakt De Telegraaf zich vanaf het begin van zijn bestaan ook sterk voor maatschappelijke problemen. Dat resulteerde in 1961 in de TelePuzzel. Die is nu, 58 jaar (!) later, nog altijd springlevend. Vanaf vandaag schiet het nieuwe TelePuzzel-seizoen weer uit de startblokken (magazine Vrij, pagina 78), dertien zaterdagen. De opbrengst van deze puzzelronde gaat naar de Vereniging Verkeersslachtoffers.