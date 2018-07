Dam in Laos stort in, honderden vermist

Hulpdiensten zijn ter plaatse om met boten mensen te evacueren. San Sai ligt in het provincie Attapeu in het zuidoosten van het land.

Gevreesd wordt voor veel mensenlevens. Meerdere dorpen zouden volgens de BBC zijn overspoeld door water na het instorten van de dam. Duizenden mensen hebben naar verluidt hun huis verloren. Beelden op Facebook van ABC Laos News tonen mensen die zich uit de voeten hebben gemaakt voor het snelstromende water.

Milieuorganisaties hebben vaak de noodklok geluid over de stuwdammen in het land. Vooral vanwege de gevolgen voor de waterstand in de Mekong, die van invloed is op de visstand en van belang is voor de vruchtbaarheid van de grond.