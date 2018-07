’Het is toch logisch dat je vandaag geen winterjas aantrekt?’

Het RIVM activeerde maandag het Nationaal Hitteplan, met tips en adviezen om koel te blijven tijdens de tropische dagen. „Maar wat staat er nou eigenlijk in dat je nog niet wist? Dat je voldoende water moet drinken, goed smeren, de schaduw moet opzoeken en goed zorgen voor kwetsbare ouderen? Professionals in verzorgingstehuizen doen dat natuurlijk allang. En ouderen hebben ook wel vaker warme zomers meegemaakt”, aldus de woordvoerster.

Zij vindt het ook overbodig dat het Rode Kruis dinsdag bij bejaardentehuizen langsgaat om ouderen te wijzen op de risico’s van de hitte. „Ik hoop dat ze mijn ouders van in de tachtig overslaan. Die gaan er vandaag lekker met de fiets op uit.”

Het Rode Kruis benadrukt dat het niet wil betuttelen. „We richten ons op kwetsbare ouderen, soms zijn dat verwarde mensen. En iedereen kan nu wel een steuntje in de rug gebruiken”, zegt een woordvoerster.

Zij wijst erop dat oudere mensen dorst minder goed kunnen signaleren. „Dus wij gaan langs en vragen: hoeveel drinkt u? We doen ook een rondje door het huis om te kijken of er aanpassingen in de woning nodig zijn. Bijvoorbeeld een stoel die in de volle zon voor het raam staat, waar iemand vaak in zit, verplaatsen. En we geven adviezen over hoe de woning het best gelucht kan worden. Ook adviseren we ouderen om niet in het heetste deel van de dag boodschappen te gaan doen.”