Verwachte hittegolf is jubileumeditie

Volgens de richtlijnen is sprake van een hittegolf bij een opeenvolging van minimaal vijf zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 graden Celsius of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30,0 graden of hoger) zijn. Die dagen moeten gemeten zijn in De Bilt, de vestigingsplaats van het KNMI.

De eerste gemeten hittegolf duurde van 8 tot en met 14 augustus 1911. De hoogste temperatuur toen was 33 graden. De langste hittegolven deden zich voor in 1975 en 1976. Ze duurden respectievelijk 18 en 17 dagen.

In de zomer van 2006 was het twee keer raak. Eerst van 30 juni tot en met 6 juli, gevolgd door een hittegolf van 15 tot en met 30 juli. In die laatste periode werd op 19 juli de hoogste temperatuur sinds 1901 gemeten: 35,7 graden Celsius.