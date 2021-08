Paard schrikt door ’gegooide stenen’ en breekt been: politie zoekt getuigen

De viervoeter stond in een paardenstal aan de Zevenhuisterweg in het dorpje Ried, ten noorden van Franeker. Afgelopen dinsdagochtend brak het 41-jarig dier zijn been waarna de dierenarts geen andere optie meer zag dan het dier in te laten slapen, meldt de politie vrijdag op sociale media.

Het paard is waarschijnlijk geschrokken door stenen die dinsdagochtend in de paardenstal werden gegooid. Vermoedelijk gebeurde dat tussen 10.00 en 11.00 uur. De politie is op zoek naar getuigen.