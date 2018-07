Politie België op spoor wapenhandel Libië

Bij huiszoekingen in de regio Brussel waren woensdag vier mensen opgepakt voor verhoor. Drie van hen zijn vrijgelaten, aldus een mededeling van het federaal parket. Er werden computers in beslag genomen, maar of er een spoor van de wapens is gevonden, is niet bekendgemaakt.

De zaak draait volgens het parket rond „onwettige activiteiten via vennootschappen uit de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten, Niger en België van witwassen, wapenhandel en handel in militair materiaal met bestemming Libië.” De wapens zouden in- en/of uitgevoerd zijn met behulp van valse documenten. Verder wil het parket niets kwijt.