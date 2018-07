Extra controles veetransport wegens hitte

Mocht de temperatuur deze week 35 graden of hoger worden, dan geldt een vervoersverbod. Ⓒ DE TELEGRAAF

DEN HAAG - Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) letten deze week extra op veetransporten. In verband met de hitte controleert de NVWA onder meer de temperatuur in de veewagens, ventilatie en het aantal dieren dat wordt vervoerd. Mocht de temperatuur deze week 35 graden of hoger worden, dan geldt een vervoersverbod.