Chauffeur ziet scheur in zeil trailer en vindt acht Albanezen

De acht illegalen, van tussen de 19 en 26 jaar oud, zijn door de politie meegenomen. Ⓒ Bloomberg

MOERDIJK - De politie heeft bij Zevenbergschen Hoek (Noord-Brabant) acht mannen uit Albanië ontdekt in een vrachtwagen. De chauffeur waarschuwde de politie toen hij zijn wagen controleerde op een parkeerplaats langs de A16/A59 en een grote scheur zag in het zeil van zijn trailer. Hij vermoedde dat zich in zijn wagen mensen verborgen hielden.