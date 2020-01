Bestuurder rijdt in op groep toeristen Italië: 6 doden

Een automobilist reed vol in op een groep Duitse reizigers. Ⓒ Landesfeuerwehrverband Südtirol

Oberluttach - Een automobilist is vannacht in het noorden van Italië bij de Oostenrijkse grens met hoge snelheid ingereden op een groep van zeventien toeristen. Zeker zes mensen hebben de klap niet overleefd, meldt UT24. Elf anderen raakten (zwaar) gewond en zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Enkelen verkeren nog in levensgevaar.