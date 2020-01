Italiaan in shock opgenomen na doodrijden zes skitoeristen

Een automobilist reed vol in op een groep Duitse reizigers. Ⓒ Landesfeuerwehrverband Südtirol

Oberluttach - De Italiaanse automobilist die zaterdagnacht in het Zuid-Tiroler wintersportdorp Lutago (Luttach) zes toeristen doodreed met te veel drank op, is in de loop van de dag in shocktoestand in een ziekenhuis opgenomen. Hij ligt op de psychiatrische afdeling. Media meldden dat hij zelfmoordneigingen toonde na het dodental te hebben gehoord.