Koninklijk paar leeft mee met slachtoffers bosbranden

Via de facebookpagina Het Koninklijk Huis laten zij in het Nederlands en in het Engels weten: „De hevige bosbranden in Griekenland hebben veel slachtoffers geëist. Wij leven intens mee met de slachtoffers, hun families en met hen die nog in onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbaren. Wij voelen ons verbonden en in gedachten zijn we bij hen.”

Het bericht is ondertekend met ’WA en Maxima’.