Aardige agent scheert dakloze voor sollicitatiegesprek

De agent zag de dakloze man hulpeloos bij een tankstation in Tallahassee staan en vroeg of de man hulp nodig had. „Hij zei dat het apparaat stuk was en vroeg of ik wist wat hij moest doen”, vertelt agent Tony Carlson aan CNN. „Ik zag dat er een schroef miste en dus heb ik de andere schroef aangedraaid totdat het apparaat weer werkte.”

De dakloze, Phil, vertelde dat hij een sollicitatie had. Carlson besloot daarom de man, die geen spiegel bij zich had, wel even te scheren. Dit werd gefilmd door een automobilist die het toevallig zag gebeuren. Te zien is dat de twee in gesprek zijn terwijl de agent rustig de baard van de man weghaalt.

Sociale media

Het bericht is veelvuldig gedeeld op sociale media. Carlson wordt geprezen voor zijn hulp aan Phil, maar de agent wil daar niets van weten. „Dit is niet zo spectaculair”, zegt de agent. „Het gebeurt heel vaak. Het is nu toevallig gefilmd.”

Volgens Phil was hem een baan bij McDonald’s beloofd, mits hij geschoren terug zou komen. Het gesprek ging goed: Phil werkt inmiddels – geschoren en al – bij de fastfoodketen.