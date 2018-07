Nederlandse toeristen in Griekenland ’veilig’

Ⓒ EPA

ATHENE - Nederlandse toeristen in en rond Athene lijken veilig na de verwoestende branden in dit deel van Griekenland. „Voor zover wij weten zijn Nederlanders niet getroffen. We hebben geen melding gekregen van gewonden of vermisten. We hebben wel een telefoontje gehad van een Nederlandse toerist die van accommodatie is gewisseld”, zegt de coördinerende alarmcentrale Eurocross.