Verhitte burenruzies door warmtepomp

Felle burenruzies en geluiden alsof er een snelweg onder je raam ligt: de warmtepompen maken veel los in Nederland. Buren die geterroriseerd worden door het geraas zijn dan ook maar wat blij met de nieuwe plannen van minister Ollongren om strenge geluidsnormen in te stellen. Vanaf volgend jaar juli mag op de erfgrens nog maar 40 decibel te horen zijn, in plaats van de gemiddeld 53 tot 74 decibel die warmtepompen nu produceren. „Wij lagen ’s nachts voortdurend wakker!”