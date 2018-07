Thaise voetballertjes gaan klooster in

Waar je zou verwachten dat de jongens nu hun favoriete bezigheden mogen uitoefenen - Manchester United nodigde ze uit voor een wedstrijd - gaan ze nu het klooster in. Dat hebben hun families besloten, uit dank voor de reddingsoperatie, en uit respect voor de omgekomen duiker.

In Thailand is het gebruikelijk om na zo’n gebeurtenis korte tijd als novice, een soort leerling-monnik, een Boeddhistische tempel in te gaan en zo respect te tonen.

Gebed

De jongens blijven negen dagen, net zo lang als ze in de grot zaten opgesloten. Hun coach Ekapol Chanthawong, die al eerder als ’novice’ in een klooster leefde, gaat mee en krijgt de status van monnik. Eén jongen gaat niet mee. Hij is christen.

Ⓒ EPA

Tijdens de inwijdingsceremonie droegen de jongens een simpel, wit gewaad. Monnikken spraken hun gebeden uit, kaarsen brandden en fruit en sapjes werden geofferd bij een beeld van de Boeddha.

De jongens mogen op dit moment geen commentaar geven, omdat de Thaise overheid alle nieuwsmedia een verbod tot interviewen van dertig dagen heeft opgelegd.